Atualização da caderneta de vacinação acontece nos 43 polos da rede Atenção Básica da cidade. Reprodução.

Publicado 14/10/2021 16:18

Magé - A Prefeitura de Magé iniciou a Campanha Nacional de Multivacinação que visa a atualização da caderneta de vacinação da criança e do adolescente. A Campanha propõe que sejam colocadas em dia as vacinas de rotina de crianças de 2 meses até jovens de 15 anos do Calendário Nacional de Vacinação da Criança e do Adolescente. Por isso, os menores devem ir acompanhados dos pais ou responsáveis e com a caderneta de vacinação em mãos para que os profissionais de saúde possam conferir quais doses são necessárias. A campanha continua até 29/10.



Para verificar se a criança precisa tomar alguma vacina, basta levar a caderneta de vacinação na Unidade de Saúde da Família (USF) mais próxima.

Dia D de Multivacinação

Para quem não pode ir à USF durante a semana, no próximo sábado (16/10) tem Dia D de Multivacinação e a população pode buscar um dos 43 polos da rede Atenção Básica das 8h às 17h.



O coordenador de imunização do município, Henrique Moreira, reforça que a multivacinação não é para aplicação de doses extras. “Essa campanha é para atualizar as doses quem deixou de realizar a vacinação de rotina prevista pelo Calendário Nacional de Imunização, não é dose extra. Basta conferir a caderneta de vacinação na USF mais perto de casa", ressalta Henrique.