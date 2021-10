"São muitos avanços na fisioterapia desde que assumimos o município: reformamos o centro de fisioterapia de Fragoso, abrimos os centros de Mauá e Santo Aleixo e ampliamos o serviço para 10 USFs. Além da criação do Programa de Reabilitação Pulmonar Pós-Covid, fundamental para recuperação dos pacientes", declarou a vice-prefeita, Jamille Cozzolino. - Divulgação.

"São muitos avanços na fisioterapia desde que assumimos o município: reformamos o centro de fisioterapia de Fragoso, abrimos os centros de Mauá e Santo Aleixo e ampliamos o serviço para 10 USFs. Além da criação do Programa de Reabilitação Pulmonar Pós-Covid, fundamental para recuperação dos pacientes", declarou a vice-prefeita, Jamille Cozzolino.Divulgação.

Publicado 14/10/2021 14:51

Magé comemora nesta quinta-feira (13/10), o Dia do Fisioterapeuta, com avanços na área. Para celebrar a data, a Prefeitura promoveu um encontro com os profissionais da rede municipal e pacientes para destacar os avanços no setor desde o início da nova gestão, como a reabertura dos Centros de Mauá e Santo Aleixo e a implantação de 10 polos de fisioterapia em Unidades de Saúde da Família (USF), ampliando os atendimentos.

“São muitos avanços na fisioterapia desde que assumimos o município: reformamos o centro de fisioterapia de Fragoso que estava todo quebrado e colocamos novos aparelhos. Abrimos os centros de Mauá e Santo Aleixo e ampliamos o serviço para 10 USFs. Outra coisa muito importante foi a criação do Programa de Reabilitação Pulmonar Pós-Covid, fundamental para recuperação dos pacientes. Além disso, estamos valorizando e dando todo o suporte para esses profissionais”, explica a vice-prefeita, Jamille Cozzolino.

A Secretaria Municipal de Saúde também criou uma Central de Regulação de Fisioterapia para facilitar a marcação feita pelas USFs e o Centro de Tratamento para Covid-19, em Santo Aleixo, que ganhou uma área de reabilitação.