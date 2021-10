O posto do Detran de Magé fica na Avenida Simão da Mota, 369 no Centro. - Divulgação

O posto do Detran de Magé fica na Avenida Simão da Mota, 369 no Centro.Divulgação

Publicado 14/10/2021 14:43

Magé - O Detran.RJ vai promover, no próximo sábado (16/10), o 44º mutirão desde o início da pandemia. Serão disponibilizadas 6,5 mil vagas para os serviços de habilitação, identificação civil e veículos, distribuídas em 113 unidades de atendimento do departamento. Para evitar aglomerações, há necessidade de agendamento prévio. Para evitar aglomerações, há necessidade de agendamento prévio. Em Magé, os serviços de identidade, como primeira e segunda via estarão disponíveis. O atendimento será das 8h às 16h, no posto na Avenida Simão da Mota, 369, centro de Magé.

O agendamento deverá ser feito pelo site do Detran (www.detran.rj.gov.br) ou pelo teleatendimento, nos números (21) 3460-4040, 3460-4041 ou 3460-4042, das 6h às 21h. As vagas serão disponibilizadas a partir do meio-dia desta quarta-feira (15/09).

“Com os mutirões, estamos reduzindo significativamente a demanda represada, além de possibilitar a realização do serviço aos sábados, já que muitos usuários não têm tempo livre durante a semana. Sempre seguindo os protocolos de saúde, cerca de 200 mil pessoas já foram atendidas desde o início da pandemia”, destaca o presidente do Detran.RJ, Adolfo Konder.

O Detran.RJ reforça que é preciso respeitar o horário agendado, sem antecipação ou atrasos, para que não ocorram filas e aglomerações. O departamento pede a colaboração dos usuários para que não levem acompanhantes aos postos.