65ª DP (Magé). - Divulgação.

Publicado 13/10/2021 13:05

Policiais civis da 65ª DP (Magé) e militares prenderam, nesta terça-feira (12/10), um homem acusado de roubo. Ele foi capturado em Magé, na Baixada Fluminense, após cruzamento de dados do Setor de Inteligência.

Segundo os agentes, ele e um comparsa roubaram diversas vítimas em um ponto de ônibus no Centro de Magé. A prisão foi possível após o celular de uma das vítimas ser rastreado. Contra ele foi cumprido mandado de prisão temporária expedido pela Justiça. As investigações continuam para identificar e prender o outro envolvido no crime.