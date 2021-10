Publicado 09/10/2021 15:52

Magé - Policiais do 34° BPM de Magé prenderam nesta sexta (08/10), dois homens que roubavam um Salão de Beleza em Piabetá, Magé. Após alerta do roubo, os policiais fizeram um cerco e conseguiram prender os criminosos que portavam um de revólver calibre 38 e pertences das vítimas roubadas no estabelecimento.

Os policiais recuperaram três telefones smartphones, um relógio, um cordão e um par de brincos de ouro, uma bolsa e R$ 40,00 em espécie.A ocorrência foi encaminhada a 60ªDP para autuação em flagrante delito por roubo, onde os acusados permaneceram presos.



Denúncia



A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, pelo 190 ou, sem precisar se identificar, por meio do disque-denúncia 2253-1177. Nesse número, qualquer cidadão pode informar situações suspeitas ou crimes. Exemplos: a presença de foragidos da Justiça com mandado de prisão em aberto e ponto de venda de droga.