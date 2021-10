Policiais do 34° BPM de Magé desobstruíram oito pontos de barricadas na comunidade da Lagoa na manhã desta quinta (14). - Divulgação/34 BPM.

Policiais do 34° BPM de Magé desobstruíram oito pontos de barricadas na comunidade da Lagoa na manhã desta quinta (14). Divulgação/34 BPM.

Publicado 14/10/2021 15:08 | Atualizado 14/10/2021 15:20

Magé - Policiais do 34° BPM de Magé apreenderam na manhã desta quinta-feira (14/10), durante operação em apoio à justiça na comunidade Lagoa, no Centro de Magé, uma abundante de drogas e desobstruíram oito pontos de barricada no local. Também foram cumpridos 43 mandados judiciais.

Segundo a polícia, a guarnição recebeu uma denúncia anônima de que o traficante conhecido como ‘Scooby’ guardava grande quantidade de drogas no local. Ao chegarem na residência, o pai do suspeito disse que seu filho não estava, mas permitiu a entrada da guarnição, que após buscas no telhado externo da casa encontraram as drogas. Lá, foram encontrados cinco tabletes de maconha, 316 tiras de maconha, uma balança de precisão e material de endolação.

Ainda em cumprimento da operação, após vasculhamento em um terreno baldio, a guarnição localizou um tonel enterrado com sete tabletes de maconha com cerca de 1kg cada. Um homem foi preso em flagrante e a ocorrência foi encaminhada para a 65° DP.