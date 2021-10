Maricá promove Dia D de Multivacinação para crianças e adolescentes neste sábado (17/10) - Foto: Divulgação

Publicado 14/10/2021 16:21

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realiza neste sábado (16/10) o Dia “D” de Mobilização Nacional da Campanha Nacional de Multivacinação, para atualizar o cartão de crianças e adolescentes menores de 15 anos que estiverem com alguma vacina em atraso. A imunização acontecerá em todas as Unidades de Saúde da Família (USF) do município, das 8h às 17h.

A secretária municipal de Saúde, Solange Oliveira, convocou a população para comparecer aos postos.

“O Dia D é uma oportunidade àqueles que não podem comparecer a um posto durante a semana. Se é o seu caso, procure um dos postos de vacinação neste sábado e ajude o município a atingir a meta de vacinação da população”, convocou a secretária.

A Campanha Nacional de Multivacinação vai até o dia 29 de outubro com todas as vacinas disponíveis pelo SUS para essa faixa etária nas 24 USF, de segunda a sexta-feira, de 8 às 17h.

Dentre as vacinas que estarão disponíveis nos postos na campanha estão: BCG, Hepatite A e B, Penta (DTP/Hib/Hep B), Pneumocócica 10 valente, VIP (Vacina Inativada Poliomielite), VRH (Vacina Rotavírus Humano), Meningocócica C (conjugada), VOP (Vacina Oral Poliomielite), Febre amarela, Tríplice viral (Sarampo, rubéola, caxumba), Tetraviral (Sarampo, rubéola, caxumba, varicela), DTP (tríplice bacteriana), Varicela e HPV quadrivalente (Papilomavírus Humano).