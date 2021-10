Maricá F.C. - Foto: Divulgação

Publicado 14/10/2021 09:55 | Atualizado 14/10/2021 10:00

Maricá - A equipe sub-20 do Maricá F.C. perdeu de 3x0 para o Iguaçu na tarde de ontem no Laranjão em Nova Iguaçu. A equipe foi eliminada nas oitavas de final da COPA RIO. O jogo de ida terminou empatado em 0x0 e qualquer equipe que vencesse o jogo por no mínimo 1x0 se classificaria. Com o resultado, o Nova Iguaçu avança para as quartas-de final.

A equipe do Maricá F.C. ficou quase 1 ano parada devido a pandemia e voltou a treinar semanas antes da competição.