Começa na próxima terça-feira dia 12 - Foto: Elsson Campos

Publicado 09/10/2021 11:11

Maricá - Com apoio da Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, o município recebe o “14° Campeonato Brasileiro de Tiro com Arco”, de 12 a 16 de outubro. A competição reúne atletas das categorias infantil, cadete, juvenil e master na sede da Confederação Brasileira de Tiro com Arco (CBTARCO), em Itapeba.

O campeonato marca a estreia de Nicole Miranda, Sofia Batista e Sofia Medeiros, do projeto municipal Esporte Presente.

"Os melhores arqueiros do Brasil moram e treinam em Maricá, então os olhares já estão voltados para a cidade. Tenho certeza que será mais um evento de sucesso e temos grandes chances de ficar com medalhas em Maricá", declara o secretário Filipe Bittencourt.

As nossas atletas:

Pela categoria infantil, Nicole Miranda, de 12 anos, está ansiosa para a competição. “Dá um medo, mas é muito legal. Eu vou dar o meu melhor”, disse Nicole, moradora de Pindobas.

A mesma ansiedade vive Sofia Batista, 13, outra estreante no campeonato. “Estou preparada, estou bem para competir. Meu sonho é garantir uma medalha para Maricá, porque é um hobby para mim, mas eu também tenho muita vontade de me profissionalizar”, conta a aluna do CEM Joana Benedicta Rangel (Centro) que mora no Caxito.

Também estreando na categoria infantil, Sofia Medeiros, 13, conta que começou no esporte para ter mais concentração após a perda do avô e vive a expectativa de garantir um bom resultado para Maricá. “O tiro com arco é um esporte que me faz muito bem. Se eu ganhar vai ser uma conquista e tanto para mim e para Maricá, que é a cidade do tiro com arco”, afirmou Sofia.