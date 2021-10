Prefeito de Maricá anuncia prorrogação do PAT até dezembro - Fot: Evelen Gouvêa

Prefeito de Maricá anuncia prorrogação do PAT até dezembroFot: Evelen Gouvêa

Publicado 08/10/2021 09:59

Maricá - O prefeito Fabiano Horta anunciou nesta quinta-feira (07/10) a prorrogação do Programa de Amparo ao Trabalhador (PAT) até dezembro em Maricá. O texto com a medida foi encaminhado à Câmara Municipal para votação. O auxílio de R$ 600 está garantido em novembro e dezembro para as 23,5 mil pessoas cadastradas.

O comunicado do prefeito foi no início da tarde, no gabinete, onde estava acompanhado do presidente da Câmara Municipal, Aldair de Linda, e do líder de governo no Legislativo, Marcus Bambam.

“A campanha de vacinação está no final. Nossos índices são bons, mas a pandemia não acabou. Eu assumi um compromisso de que encerraríamos o programa quando a gente tivesse a cidade com a imunização completa. Avançamos muito, mas ainda há nichos a serem atacados”, disse Fabiano, que assinou o projeto de lei para a continuidade do pagamento e entregou o documento para os representantes do Legislativo, Aldair e Bambam.

“O PAT ainda vai ser muito importante para que a gente supere a pandemia e retome as atividades econômicas na cidade de Maricá”, emendou o prefeito.

Fabiano disse ainda que a prorrogação do benefício foi decidida após uma reunião com profissionais da Saúde.

“Máscara no rosto. Álcool gel nas mãos e o cuidado com o outro. É preciso tomarmos ainda precauções para que no ano que vem, a vida realmente volte ao normal”, disse.