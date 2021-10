Fiscalização em postos de combustíveis acontece nesta quarta-feira 06/10 - Foto: Francisco Avelino

Publicado 06/10/2021 12:59 | Atualizado 06/10/2021 13:26

Maricá - As equipes da 82ª DP (Maricá) e do Instituto de Pesos e Medidas (Ipem) do Rio de Janeiro realizam, nesta quarta-feira (06/10), uma ação em postos de combustíveis. Durante a fiscalização, os agentes encontraram bombas com erro de aferição contra o consumidor.

Em um posto, no bairro Flamengo, as equipes constataram irregularidades em quatro máquinas, em que o aferimento estava acima do real. Ou seja, o cliente pedia para abastecer o tanque com certa quantidade de combustível, a bomba registrava o valor a ser pago, mas a quantidade real de combustível que ia para o tanque era menor, causando prejuízo para o cidadão e ao Estado em arrecadação.

A ação continua e outros postos de gasolina serão vistoriados nesta quarta-feira.