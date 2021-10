Prefeitura realiza passeio guiado com deficientes auditivos - Divulgação

Publicado 05/10/2021 12:07

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Políticas Inclusivas, realizou na última sexta-feira (01/10) o passeio guiado para Pessoas com Deficiência Auditiva e acompanhantes ao Museu do Amanhã, no Centro do Rio.

Segundo a secretária da pasta, Sheila Pinto, todos temos direito às informações culturais. “O acesso à informação cultural é um direito que deve ser exercido e atividades como esta serão mais frequentes para os moradores de nosso município. Vale ressaltar que todas elas sempre estarão respeitando os protocolos de combate a Covid-19”, frisou.



O passeio foi realizado em função da comemoração ao Setembro Azul, mês dedicado aos deficientes auditivos. Já o traslado e o passaporte de entrada foram gratuitos. A atividade contou com a presença das intérpretes de libras da unidade, Vanessa Andrade e Karen Bilé.