Mulher é presa após trocar tiros com a políciaFoto: Arquivo

Publicado 05/10/2021 09:25 | Atualizado 05/10/2021 09:25

Maricá - Uma mulher trocou tiros com a polícia e foi presa com uma carga de drogas no Risca Faca, em Inoã, na última segunda-feira.

Os militares patrulhavam a área quando em um certo ponto foram recebidos a tiros dando início a um confronto. A mulher foi abordada e com ela foi encontrado uma grande quantidade de entorpecendes, avaliado em R$ 500 mil reais.



A acusada, identificada como Vanessa de Fátima, de 30 anos, foi levada para a Central de Flagrantes da Polícia Civil, 76ª DP, em Niterói, onde fica à disposição da justiça.