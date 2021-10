Cães e gatos do município poderão ser castrados gratuitamente - Foto: Arquivo Ciclovivo

Publicado 30/09/2021 16:59 | Atualizado 30/09/2021 17:04

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Coordenadoria Especial de Proteção Animal, abre novas inscrições para a castração de cães e gatos no Programa Municipal de Controle Reprodutivo. Os tutores de felinos machos e fêmeas, além de caninos machos, podem realizar a inscrição às segundas, quartas e sextas-feiras, das 9h às 11h, na sede da coordenadoria (Rua Prefeito Hilário Costa e Silva, n° 100, Parque Eldorado), através de senhas distribuídas no local por ordem de chegada, evitando aglomerações.

“Em Maricá, estamos trabalhando com uma política diferenciada que tem como base o Programa de Controle Reprodutivo permanente. Atualmente, estamos oferecendo 2.400 castrações por ano para cães e gatos e pretendemos, em breve, aumentar esse número, disponibilizando mais vagas à população. Através disso, garantimos o atendimento dos animais que vivem em situação de rua, feito em parceria com os protetores da cidade, todos cadastrados na coordenadoria”, reforçou o coordenador de Proteção Animal, Fabiano Novaes.

Veja os pré-requisitos para utilização do serviço:

As castrações são destinadas a animais com idade entre 5 meses e 6 anos, pesando de 3 a 20 quilos. As cirurgias são limitadas a dois pets por CPF do responsável, não sendo realizadas cirurgias em cadelas no cio, prenhas, em lactação ou em animais braquicefálicos (boxer, shih-tzu, pug, gato persa, dentre outros).

Os tutores dos animais precisam ser maiores de 18 anos. Além disso, as vagas são destinadas, preferencialmente, às pessoas que não possuem condições de arcar com os valores das cirurgias de ovariosalpingohisterectomia ou orquiectomia em uma clínica veterinária particular.

Documentos necessários:

Os interessados na castração devem apresentar cópias dos seguintes documentos: identidade e Cadastro de Pessoa Física (CPF); comprovante de residência do município de Maricá; comprovante de rendimentos, sendo aceitos Número de Inscrição Social (NIS), cartão Mumbuca, Bolsa-Família, Benefício de Prestação Continuada (BPC) ou outra comprovação mostrando de preferência renda familiar de até 3 salários mínimos.