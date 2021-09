Golpista causa prejuízo de R$ 10 mil em comerciante de Maricá - Reprodução de câmeras de segurança

Publicado 30/09/2021 12:20 | Atualizado 30/09/2021 12:21

Maricá - Um comerciante, dono de um sacolão no Spar em Inoã, foi vítima de um golpe de um estelionatário, o crime foi registrado na 82 ª DP no Centro de Maricá.



O dono do estabelecimento (por motivos de preservação da vítima não vamos divulgar) colocou o seu comércio a venda em um site de negócios, ele pediu pelo comércio a quantia de R$ 9 mil reais, e acabou sendo vítima de um estelionatário que aplicou no comerciante um golpe de R$ 10 mil reais.

O suposto "comprador" foi até o local para "comprar" o sacolão, passando um cheque no valor pedido; R$ 9 mil reais, e pediu uma cópia da chave da loja dizendo que enquanto o cheque fosse pra compensação ele iria limpar a loja para assumir o negócio em seguida. Só que ele furtou os aparelhos e todas as mercadorias e utensílios da loja, avaliadas em R$ 10 mil reais. E o cheque voltou, era sem fundo. Foi quando o vendedor do comércio foi conversar com o "novo dono" do sacolão, e viu que havia sido roubado.

Agentes da 82ª DP de Maricá, já estão investigando e através dos vídeos das câmeras de segurança tentam identificar o meliante.