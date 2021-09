Ladrão é detido pelo PROES após roubar loja no Barroco em Itaipuaçu - Foto: Elsson Campos (Arquivo)

Ladrão é detido pelo PROES após roubar loja no Barroco em ItaipuaçuFoto: Elsson Campos (Arquivo)

Publicado 29/09/2021 00:16 | Atualizado 29/09/2021 00:16

Maricá - Policiais Militares do PROES (Programa Estadual de Integração na Segurança) capturaram um ladrão que roubou uma loja no Barroco, em Itaipuaçu, no fim da tarde desta terça-feira (28/09).

Informações de populares relatam que o criminoso assaltou a loja com um facão e fugiu rapidamente após roubar o dinheiro do caixa, ameaçando o funcionário da loja de esfaqueá-lo.



Agentes Militares foram informados e conseguiram numa perseguição capturar o elemento que fugia a pé, a poucas quadras da loja.

O ladrão foi encaminhado para a 82ª DP (Centro de Maricá), e em seguida, para a Central de Flagrantes da Polícia Civil onde ficara a disposição da justiça.