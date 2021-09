Regularização fundiária para moradores da comunidade Risca a Faca - Foto: Divulgação

Regularização fundiária para moradores da comunidade Risca a FacaFoto: Divulgação

Publicado 27/09/2021 18:43

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Habitação e Assentamentos Humanos, realiza nesta quarta-feira (29) mais uma etapa do processo de regularização fundiária dos imóveis na comunidade do Risca Faca, em Inoã. Os moradores que ainda não se cadastraram devem comparecer à Casa da Criança de Itaipuaçu (Rua Caio de Figueiredo, ao lado do posto de saúde), das 9h às 16h, levando documento de identidade, CPF e comprovante de residência. O projeto é realizado em parceria com a Universidade Federal Fluminense (UFF).

O secretário municipal de Habitação e Assentamentos Humanos, Vítor Maia, garantiu que o processo está em fase adiantada e a intenção é entregar os títulos de propriedade naquela região até dezembro.

“Esse é um marco importante, tanto para o fortalecimento dos vínculos dos beneficiários com o lugar onde moram quanto para o ordenamento urbano da região. A regularização faz com que o poder público possa fazer ainda mais por essas famílias. Uma vez munidos de seus títulos de propriedade, os beneficiários poderão participar de programas habitacionais de interesse social, como o auxílio para a emissão de ‘habite-se’ e o programa de reformas e adaptação de casas, conhecido como Programa de Melhorias Habitacionais. Cuidar das pessoas e do lugar onde elas vivem é o objetivo fundamental do nosso trabalho”, afirmou.

O arquiteto Cláudio Crispim, que é o coordenador das equipes de Campo e de Projeto Urbanístico da UFF, explicou que o cadastramento continua nos dias seguintes. A expectativa é de cadastrar cerca de 1.100 famílias na localidade.

“É importante frisar que, desta vez, não visitaremos os moradores para fazer o cadastro das famílias. É preciso ir até a Casa da Criança de Itaipuaçu com os documentos necessários”, alertou ele.