Ressaca em Itaipuaçu - Reprdução

Publicado 24/09/2021 20:26

Maricá - A ressaca no mar movimentou pedras na Praia do Recanto e obstruiu o canal de Itaipuaçu, em Maricá, além de ter destruído o quebra-mar da região, impossibilitando a atracação de barcos. Nesta sexta-feira, pescadores não conseguiram chegar à praia.

No dia anterior, um morador postou na rede social um vídeo em que mostra a força das ondas, com a pista da orla de Itaipuaçu tomada por areia e materiais trazidos pelo mar.

Os pescadores da região solicitam que as pedras sejam retiradas do canal, para permitir a navegabilidade das embarcações.

A Prefeitura de Maricá, por meio da empresa pública Serviço de Obras de Maricá (Somar), informou que entrou em contato com o Instituto Estadual do Ambiente (Inea) para a obter as licenças ambientais necessárias para a abertura do canal de Itaipuaçu, e também as obras de reparo do quebra-mar.