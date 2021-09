Guarda Municipal evita roubo de aparelho eletrodoméstico - Foto: Francisco Avelino

Guarda Municipal evita roubo de aparelho eletrodomésticoFoto: Francisco Avelino

Publicado 23/09/2021 13:26 | Atualizado 23/09/2021 13:30

22/09 - No inicio da tarde desta quarta-feira (23/09) os Agentes da Guarda Municipal evitaram que um aparelho eletrodoméstico fosse roubado de uma loja no centro da cidade.

Segundo a apuração, um homem chegou na frente de uma loja e rapidamente furtou um aparelho de lavar roupa, mais popularmente conhecido como "tanquinho" saindo correndo em seguida.



Um agente da Guarda Municipal ás do que estava fazendo sua ronda pelas ruas do centro viu o roubo e foi correndo atrás do ladrão que largou o aparelho "tanquinho" no chão e entrou dentro de um vermelhinho que estava de saída em um ponto de ônibus.

O Guarda Municipal levou de volta o equipamento para dentro da loja.