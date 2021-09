Câmeras flagram criminoso furtando loja de bebidas - Foto: Reprodução

Publicado 23/09/2021 10:28 | Atualizado 23/09/2021 10:28

Maricá - Na última madrugada, a loja Rei das Bebidas foi arrombada e furtada em São José do Imbassaí. Imagens de câmeras de vigilância fizeram as imagens da ação criminosa que aconteceu por volta das 3:25 da manhã.

O meliante furtou celulares, objetos e bebidas. A Polícia Militar irá analisar as provas do crime para chegar até o autor do crime.