Vacinação x Covid-19Foto: Anselmo Mourão

Publicado 23/09/2021 10:16

Maricá -Prefeitura passa a exigir passaporte de vacinação em locais de uso coletivo para estimular conclusão do sistema vacinal e reduzir a circulação do coronavírus

Com a chegada de novas remessas da vacina contra a Covid-19, a Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, vai realizar mais dois dias de repescagem geral na quinta-feira (23/09) e sexta-feira (24/09). A 1ª dose será aplicada em todas as pessoas maiores de 12 anos que ainda não tenham se vacinado. O imunizante estará disponível em todos os Polos e Unidades Volantes de Vacinação.

Para receber a vacina na repescagem, os adolescentes precisam de documento de identidade ou certidão de nascimento e, os adultos, além do documento de identificação com foto, devem mostrar um comprovante de residência.

Dose de reforço avança

A aplicação da dose de reforço segue também firme em Maricá. Na quinta-feira (23/09), serão vacinados os idosos de 89 anos ou mais. Na sexta-feira (24/09), será a vez de quem tem 88 anos ou mais. Imunossuprimidos (pessoas com imunidade baixa) a partir de 18 anos podem se vacinar em qualquer dia.

Os idosos precisam ter recebido a 2ª dose há 6 meses ou mais e devem apresentar um documento de identificação com foto e o comprovante de vacinação. Os acamados podem receber a vacina em casa: basta fazer o agendamento com a unidade de referência.

Os imunossuprimidos (pessoas com baixa imunidade), além de apresentar os mesmos documentos, devem levar um laudo médico atualizado comprovando a condição de saúde. É necessário um intervalo 28 dias ou mais da aplicação da 2ª dose.

Oportunidade importante

A secretária municipal de Saúde, Solange Oliveira, reforçou o convite para a população.

“Estamos com uma cobertura vacinal muito boa, mesmo com todos os atrasos de repasses de vacina por parte do Ministério da Saúde. Abrimos mais esses dias de repescagem para buscar aquelas pessoas que, por algum motivo, ainda não se vacinaram. Se é o seu caso, faça a sua parte e procure o local mais próximo para receber a dose”, alertou.

Maricá já tem 114.947 mil pessoas com ao menos uma dose aplicada, o que representa 88% da população adulta. Mais da metade dos adultos estão com o esquema vacinal completo, são mais de 72 mil pessoas, cerca de 55%, de acordo com último balanço divulgado pela pasta.

Segunda dose

A imunização com a segunda dose continua sendo aplicada normalmente de segunda a sexta-feira em todos os polos e UVV, como destaca a secretária.

“Maricá está ofertando a segunda dose todos os dias. Reservamos a cota destinada a essa aplicação, pois as duas doses garantem uma melhor eficácia dos imunizantes e, consequentemente, uma proteção maior. Confira seu comprovante e não perca o prazo”, disse.

Serviço com os locais de vacinação

Locais: (repescagem, dose de reforço e 2ª dose) - Unidade de Saúde da Família (USF) Central; USF Jardim Atlântico; USF Chácaras de Inoã; USF Marinelândia; Unidade Volante de Vacinação (UVV) do Centro Administrativo de Itaipuaçu e do Aeroporto de Maricá. De segunda a sexta-feira, de 9h às 16h. USF Barra, USF Inoã 2, USF São José 2 e USF Barroco funcionam de segunda a sexta-feira, de 9h às 14h.

Passaporte de vacinação é exigido por decreto

A Prefeitura de Maricá passou a exigir o comprovante de vacinação contra a covid-19 em locais de uso coletivo, com 15 ou mais pessoas simultaneamente, sejam eles privados ou públicos, de acordo com decreto municipal nº 739.

“O objetivo é estimular a população a concluir o esquema vacinal e, consequentemente, reduzir a circulação do vírus, além de permitir uma retomada gradual e segura das atividades”, explicou a coordenadora de imunização, Ana Cláudia Chavão.

Vale o certificado de vacinas digital, disponível na plataforma do Sistema Único de Saúde, o Conecte SUS (https://conectesus.saude.gov.br) ou o Comprovante (ou caderneta ou cartão de vacinação) impresso em papel timbrado, emitido no momento da vacinação pela Secretária Municipal de Saúde de Maricá ou por institutos de pesquisa clínica e outras instituições governamentais nacionais ou estrangeiras.