Prefeitura de Maricá realiza neste sábado (25/09) uma caminhada ao Mirante do Platô - Foto; Divulgação

Publicado 22/09/2021 09:38 | Atualizado 22/09/2021 09:39

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Cidade Sustentável, realiza neste sábado (25/09), às 8h, uma caminhada ao Mirante do Platô em mais uma edição do Circuito Ecológico Caminhos de Maricá. As inscrições estarão abertas nesta quarta-feira (22/09), a partir das 13h, através de preenchimento do formulário na plataforma Google Forms (https://forms.gle/ci1BYBkur6QqAhkc9). Os participantes devem apresentar comprovante de vacinação contra a Covid-19 no dia do circuito, seguindo a determinação do Decreto Municipal nº 739.

A trilha é considerada de nível médio pesado, com subidas íngremes, levando cerca de 4 horas para a conclusão (ida e volta). O ponto de encontro será na Sede das Unidades de Conservação de Maricá (Rua Thomaz Colaço, s/n, Espraiado - próximo à cachoeira), com visita aos equipamentos do local e posterior caminhada pelo Vale de São Francisco até o mirante, passando por córregos e riachos.

O Mirante do Platô:

No Mirante do Platô, localizado a 600 metros de altitude, é possível observar de forma privilegiada as serras do município e toda a exuberância da Mata Atlântica. Haverá também uma ação de plantio de mudas no local, como parte das atividades de reflorestamento da vegetação maricaense.

De acordo com o secretário de Cidade Sustentável, Helter Ferreira, o projeto é essencial para promover atividades físicas sem aglomerações e auxilia na saúde mental em meio à pandemia do novo coronavírus.

“As atividades físicas em meio à natureza têm sido uma importante alternativa durante a pandemia, evitando aglomerações em áreas urbanas e promovendo saúde mental e física. Contamos com a participação de todos para esta grande ação de promoção do bem-estar”, reforçou o secretário.

Como chegar:

A linha dos ônibus ‘vermelhinhos’ E06 - Espraiado possui parada próximo ao ponto de encontro. A linha parte regularmente do Terminal Rodoviário do Centro, com saída às 7h30.

O que vestir:

É recomendado que os participantes vistam roupa confortável, calçado apropriado e boné.

O que levar:

Os trilheiros devem levar máscara sobressalente, álcool em gel, água, lanche, repelente e protetor solar.

Mais informações:

Sede das Unidades de Conservação de Maricá (Rua Thomaz Colaço, s/nº - Espraiado) ou pelo telefone (21) 97107-8991.