Saúde de Maricá reinaugura ambulatório de especialidades em local mais amplo - Foto: Clarildo Menezes

Publicado 21/09/2021 09:01 | Atualizado 21/09/2021 09:01

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, reinaugurou nesta segunda-feira (20/9) o Ambulatório de Especialidades Péricles Siqueira Ferreira, no Parque Eldorado, região central da cidade. A unidade, que funcionou nos últimos anos em um prédio próximo ao cemitério municipal, conta agora com um espaço mais amplo e com estrutura adequada para dar mais qualidade ao atendimento das diferentes especialidades oferecidas. O prefeito Fabiano Horta participou da abertura e destacou a importância de uma rede de saúde integrada e estruturada.

O novo ambulatório conta com 12 consultórios e oferece diversos tipos de especialidades de saúde, como a ortopedista, geriatra, nutricionista, cardiologista, dermatologista, urologista, bem como otorrinolaringologista, endocrinologista, angiologista, neurologista e oncologista. O serviço também disponibiliza atendimento com nefrologista, reumatologista, psicólogo, hematologista, alergologista e gastroenterologista. A média de atendimentos chega a 10 mil por mês.

“As especialidades que encontramos aqui no Ambulatório de Especialidades são fundamentais para um atendimento adequado e funcional para a nossa população. Muitas pessoas ficaram um longo tempo sem procurar os serviços de saúde no período de isolamento social. Por isso, ter uma rede estruturada é fundamental para garantir a assistência necessária para a população”, destacou o prefeito Fabiano Horta, ressaltando que está em estudos a instalação de unidades semelhantes nos outros distritos.

De acordo com a subsecretária de Rede de Atenção Ambulatorial e Saúde Coletiva, Claudia Rogéria de Lima, além das consultas, o ambulatório também terá um espaço para realização de pequenos procedimentos ambulatoriais.

“É um espaço humanizado, com um corpo clínico capacitado e voltado para um atendimento de excelência da demanda por especialistas advinda da Atenção Primária e também da Urgência e Emergência. Já era um serviço que funcionava bem e este local permitirá ampliar e qualificar ainda mais.”

Para ser atendido no ambulatório é necessário que o usuário seja assistido pela Unidade de Estratégia de Saúde da Família (ESF) mais próxima a sua residência. Lá será avaliado pelo médico clínico e, havendo a necessidade de uma consulta especializada, será encaminhado via Central de Regulação ao serviço.

Foi o caso da Patrícia Muniz, de 45 anos, moradora de São José do Imbassaí, atendida pela endocrinologista já na reabertura.

“Fui muito bem atendida. A médica foi bastante atenciosa e bem explicativa, com um tratamento bem legal. Quem for atendido aqui vai encontrar um espaço confortável, amplo e com vários consultórios que vai suprir as suas necessidades”, destacou Patrícia que também faz acompanhamento com neurologista no local.

Quem também foi à unidade foi Heloísa Helena da Silva, que procurou atendimento no setor de ortopedia.

“A equipe aqui é educada e dedicada, e quem vier vai encontrar um serviço de excelência”, garantiu a moradora de Cordeirinho, de 66 anos.

A secretária de Saúde de Maricá, Solange Oliveira, explicou que, mesmo com a mudança, o serviço continuou a pleno funcionamento e agradeceu o empenho dos profissionais envolvidos.

“O serviço não deixou de funcionar em momento algum. Trabalhamos de forma alternativa garantindo o atendimento das especialidades em outras unidades. Neste tempo, requalificamos o espaço e consequentemente o serviço aqui no primeiro distrito que concentra a maior parte das especialidades. E vamos trabalhar para ampliar os espaços especializados para os outros distritos”, destacou a secretária, reforçando a fala do prefeito e lembrando a parceria com outras pastas da prefeitura para a efetividade do projeto.

Para facilitar o acesso da população ao local, a Empresa Pública de Transportes (EPT) alterou o trajeto da linha E-11 do “Vermelhinho”, que faz o itinerário Centro-Araçatiba. Agora, o ônibus passa em frente ao novo ambulatório.

“Logo que veio a solicitação, iniciamos os estudos para viabilizar essa alteração. Temos esse compromisso de atender à população em suas necessidades, como no caso desses pacientes”, disse o presidente da EPT, Celso Haddad.

O novo endereço do Ambulatório de Especialidades Péricles Siqueira Ferreira é na Rua Doutor Milton de Souza Pacheco n° 6, no Parque Eldorado.