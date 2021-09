Preso chefe do tráfico de Inoã - Foto: PMERJ

Preso chefe do tráfico de InoãFoto: PMERJ

Publicado 20/09/2021 11:13

Maricá - Um homem acusado de ser o chefe do tráfico de drogas no MCMV Inoã foi preso na manhã do último domingo. Militares realizavam um patrulhamento na área quando viram um homem suspeito dentro de uma Fiat Uno.

Ele foi identificado pelos policiais, conhecido como'BN' e estava sendo procurado.

Ele foi preso e encainhado para a 82ª DP de Maricá e em seguida foi levado para a Central de Flagrantes em Niterói, a 76ª DP.