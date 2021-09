Granada, drogas e uma arma apreendidas com homem jovem no MCMV de Itaipuaçu - Foto: Carlos Alberto

Publicado 17/09/2021 13:55

Maricá - Um homem jovem foi preso com uma granada, uma arma e uma grande quantidade de drogas no MCMV de Itaipuaçu no fim da manhã desta sexta-feira 17/09.

Policiais militares do Patrulhamento Tático Móvel (PATAMO) seguiam em um patrulhamento de rotina dentro do condomínio quando observaram um homem jovem com atitude suspeita. Os agentes militares então abordaram o meliante quando encontraram a granada e um rádio transmissor, além da arma e da grande quantidade de drogas logo em seguida.



O homem jovem foi apreendido e levado para a 82ª DP no Centro da Cidade, e o material ilícito também. O meliante será encaminhado para a Central de Flagrantes da Polícia Civil, 76ª DP, na vizinha Niterói.