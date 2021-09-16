Polícia Civil prende mulher por cometer crime contra administração públicaFoto: Maurício Peçanha
Mulher é presa por crime contra a administração pública
A acusada tinha um mandado de prisão e foi capturada no bairro de Ponta Grossa
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Defesa Civil de Maricá oferece workshop a representantes de 11 municípios do Estado
O curso teve como tema "Engenharia de Gestão de Riscos" e o workshop permite a troca de informações e técnicas para a prática diária dos engenheiros dessas áreas
Prefeitura recolhe dez toneladas de abóbora na Fazenda Pública nesta quarta-feira
Legumes serão entregues a escolas da rede municipal, instituições de assistência locais e ao Restaurante Municipal Mauro Alemão
Pedófilo tenta abusar de criança na rua
Um motociclista que passava pelo local impediu o ato criminoso
Trio de estelionatários é preso na Rodovia Amaral Peixoto
Os meliantes foram capturados na altura do bairro de Ponta Grossa e com eles vários documentos de identidade foram recuperados, celulares também
Rapaz de 17 anos desaparece no mar
Aconteceu após ele pular de uma pedra no Recanto de Itaipuaçu
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