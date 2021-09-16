Polícia Civil prende mulher por cometer crime contra administração pública - Foto: Maurício Peçanha

Polícia Civil prende mulher por cometer crime contra administração públicaFoto: Maurício Peçanha

Publicado 16/09/2021 15:17 | Atualizado 16/09/2021 15:41

Maricá - Uma mulher foi presa na tarde desta quinta-feira (16/09) por ter cometido crime contra a administração pública, nossa apuração não teve ainda acesso ao teor do crime praticado.

A mulher, cuja identidade não foi revelada, tinha um mandado de prisão condenatória e após um trabalho de inteligência dos agentes a acusada foi localizado no bairro de Ponta Grossa.

Agentes da Polícia Civil sob o comando do Delegado Luiz Henrique, efetuaram a prisão da criminosa, que foi encaminhada para a 82ª DP no Centro da cidade e logo em seguida seguirá para o sistema prisional.



