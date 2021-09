82ª DP - Foto: Maurício Peçanha

Publicado 16/09/2021 09:22 | Atualizado 16/09/2021 09:23

Maricá - Um homem de idade tentou abusar de uma criança de 12 anos no Recanto de Itaipuaçu, na manhã da última quarta-feira.

O criminoso seguia em um carro cor cinza próximo à Escola Municipal João Monteiro, e estacionou o veículo. Quando a criança chegou próximo ao meliante, ele tentou segurar a criança e abusar dela. Um motociclista que passou pelo local percebeu e segurou o criminoso, dizendo para que a criança corresse pra casa.

O criminoso conseguiu se soltar e fugiu de carro. Policiais Militares conversaram com familiares da criança. O caso está sendo investigado e câmeras de segurança das proximidades serão utilizadas para a identificação do autor do crime.