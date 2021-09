Acidente entre duas motos deixa um homem gravemente ferido - Foto: Carlos Alberto

Publicado 15/09/2021 09:36 | Atualizado 15/09/2021 09:36

Maricá - Um acidente entre duas motos na Estrada do Condado, em Maricá deixou um homem gravemente feridona tarde da última segunda-feira.

Segundo apurado, os dois motociclistas bateram de frente e com o impacto um deles sofreu diversos ferimentos pelo corpo. O outro motociclista envolvido no acidente fugiu do local.

O corpo de Bombeiros foi acionado ao local e foram prestados os primeiros socorros À vítima, identificada como Fábio Júnior. Ele foi encaminhado para o Hospital Municipal Conde Modesto Leal, no Centro.



Devido o acidente, o trânsito ficou lento no local.