Jacaré é flagrado em condomínio em São José do ImbassaíFoto: LSM

Publicado 14/09/2021 13:42 | Atualizado 14/09/2021 13:47

Um Jacaré foi visto andando nos interiores do Condomínio Pedra Grande II, no lotemento Manu Manuela em São José do Imbassaí. Segundo apurado, o animal foi visto andando tranquilamente nas ruas do condomínio.

O animal acabou seguindo para o mato e não foi mais visto. Moradores pedem atenção nos canais e pedem um bloqueio para que animais não possam atravessar em certos pontos. Pois existem mais jacarés ainda maiores que esse e que podem acabar em locais urbanos como foi o caso de hoje.