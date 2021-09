Gabriela Kaippert Chef de cozinha - Foto: Divulgação

Gabriela Kaippert Chef de cozinhaFoto: Divulgação

Publicado 15/09/2021 08:36 | Atualizado 15/09/2021 08:43

Maricá - Moradora de Itaocaia Valley (Itaipuaçu), a chef Ana Paula Almeida Kaippert foi selecionada para fazer parte da equipe responsável por preparar as refeições dos atletas brasileiros nas Olimpíadas de Tóquio. Casada, 48 anos, há 20 escolheu Maricá para morar e criar os filhos, Gabriela de 24 anos e João Pedro de 20 anos.

Representante comercial, Ana Paula não sabia cozinhar. Mas há dois anos tomou uma decisão que mudou radicalmente sua vida: resolveu cursar gastronomia, um amor compartilhado pelo marido e pelo filho.

“A gastronomia foi um recomeço. Me encontrei. Estudo na Universidade Estácio de Sá, no campus Tom Jobim (Barra da Tijuca), aí teve uma seletiva a nível Brasil. Fizemos uma entrevista, passamos por várias etapas, até chegar na prova prática que foi na própria instituição, no estilo reality show com criação de um prato principal, entrada e sobremesa. Foram nove selecionados. Eu fiquei entre eles e tive essa oportunidade maravilhosa”, contou, referindo-se à parceria da universidade com o Comitê Olímpico Brasileiro (COB) através do projeto de extensão e internacionalização que dá aos alunos a oportunidade de participar de um grande evento mundial.

Durante os 22 dias que esteve no Japão, Ana Paula ajudou a levar o tempero brasileiro para cerca de 700 pessoas, sob supervisão de seu professor Leonardo Hortêncio. Segundo ela, sua rotina foi bem bacana, apesar de intensa, incluía a preparação de saladas, saladas de frutas, e um cardápio bem brasileiro com feijão todos os dias, feijoada light, frango com quiabo e até vaca atolada.

“Essa experiência foi inesquecível. Nunca pensei em viver uma coisa assim. Agradeço a Deus e o apoio que recebi do meu marido e dos meus filhos, para participar de todas as etapas. Eles me encorajaram muito. Por isso, eu não tive medo. Estou vivendo um sonho, aprendi a cozinhar em dois anos e essa é uma oportunidade única na minha vida porque estou com 48 anos. Uma experiência dessa, de ir para o Japão, é uma coisa maravilhosa”, confessou.

“Foram momentos especiais. Eu fui uma pessoa e voltei outra. Aprendi muito com todo mundo. Trocamos experiências de vida, experiências profissionais e com essa experiência eu quero dizer para as pessoas que não tenham medo de mudar, de inovar. O medo atrapalha, mas se dependesse do medo eu nunca viveria o que vivi no Japão. É claro que deu um friozinho na barriga, mas eu tive muito incentivo. Isso contou muito. E eu quero mostrar para o mundo, para o Brasil, a importância de Maricá. Eu sou apaixonada por essa cidade, amo meu bairro, amo Itaocaia Valley. Nós moramos na área rural, entre a praia e o mar, tenho muito orgulho disso”, revelou Ana Paula, que já havia feito outras viagens internacionais.

“Quando cheguei no aeroporto de Dubai, fiquei assim, caramba eu estou em Dubai. No Japão, parecia que eu estava sonhando. Um sentimento inexplicável”, comemorou, revelando que foi a filha Gabriela, quem usou seu Facebook para entrar em contato com a prefeitura e contar essa história.

“Ela falou assim: mãe, todo mundo de Maricá precisa saber disso. Uma pessoa que mora aqui em Itaocaia Valley, um lugar tão retirado do Rio, sair daqui para fazer faculdade lá na Barra da Tijuca. As pessoas precisam saber do seu esforço. A prefeitura, o mundo têm que saber disso. Eu até me emocionei”, conta sorrindo, revelando que pretende montar um restaurante no loteamento.

“Minha mãe estar em uma faculdade, já é a realização de um sonho. Ter passado no processo seletivo e poder ir ao Japão é muito mais do que havíamos sonhado. Tive a iniciativa de mandar mensagem para a Prefeitura, porque além dela merecer essa homenagem e reconhecimento que é fruto de muito esforço e dedicação, acredito que a história dela pode ajudar a inspirar outras pessoas a irem atrás dos seus sonhos, mesmo que pareçam impossíveis”, diz a filha, Gabriela Kaippert.