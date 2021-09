O vereador e presidente da Câmara Municipal de Maricá, Aldair de Linda - Divulgação

Publicado 14/09/2021 12:13 | Atualizado 14/09/2021 12:17

Maricá - Foi sancionado pelo prefeito Fabiano Horta, o projeto de lei do presidente da Câmara de Maricá, Aldair de Linda, que cria a Semana da Acessibilidade e Inclusão de pessoas com deficiência no município. A semana será comemorada anualmente entre 3 e 10 de dezembro.

A Lei 3.045/2021 tem como objetivo sensibilizar e conscientizar a sociedade em geral, o poder público e entidades privadas para o dever de garantir qualidade de vida, sua inclusão social e o respeito à sua condição peculiar.



Durante a semana, haverá programações que intensifiquem campanhas e ações que envolvem pessoas com deficiência. Serão feitas atividades, reuniões, palestras e debates sobre a inclusão social e a educação especial.



“Quando penso em legislar, penso em abranger a todos. É importante debater os assuntos que envolvam pessoas com deficiência quebrando tabus e preconceitos e criando meios de incluir essas pessoas na sociedade”, explicou Aldair de Linda.



A lei foi publicada no Jornal Oficial de Maricá de número 1211, publicado em 03 de setembro de 2021.