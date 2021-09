Helicóptero de resgate dos Bombeiros de Maricá - Foto: Carlos Alberto

Publicado 13/09/2021 17:09 | Atualizado 13/09/2021 17:09

Maricá - Um homoem morreu após entrar no mar de Jaconé na tarde desta segunda-feira. Ele teve um mal súbito e veio a óbito.

Segundo apurado ele estava dentro do mar quando de repente desacordou.

Guarda-vidas fizeram os procedimentos de primeiros socorros e um helicóptero do Corpo de Bombeiros resgatou o homem que infelizmente não resistiu e faleceu.

Socorristas do SAMU estiveram no local para auxiliar no atendimento.