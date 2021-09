Mulher é assaltada no Centro de Maricá - Foto: Reprodução

Publicado 10/09/2021 15:45 | Atualizado 10/09/2021 16:54

Maricá - Uma mulher foi assaltada nessa manhã de quinta-feira no Centro de Maricá. A ação criminosa ocorreu às 5h 20m quando a vítima saía para trabalha. O local do assalto foi na saída de trás do Hospital Conde Modesto Leal.

Os criminosos anunciaram o assalto, levando pertences e dinheiro. Após roubar a vítima, foi dada uma coronhada na cabeça da mulher. Os meliantes fugiram sem qualquer problema.