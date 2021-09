Galão de Gasolina - Foto: Arquivo

Galão de GasolinaFoto: Arquivo

Publicado 09/09/2021 13:02 | Atualizado 09/09/2021 13:02

Na última quarta-feira. populares começaram a vender galões de gasolina por Facebook. Com grande fila nos postos de gasolina do município, alguns motoristas estariam enchendo galões com gasolina e vendendo na internet para se obter lucro, se enquadrando em ato criminal.

Estocar, comercializar e transportar gasolina é crime. Somente estabelecimentos especializados possuem esses direitos.

Os responsáveis poderão ser autuados pela justiça e deverão responder pelo ato criminoso.