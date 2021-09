Arvore de Natal Iluminada de Maricá (2019) - Foto: Arquivo

Publicado 08/09/2021 18:06 | Atualizado 08/09/2021 18:06

Maricá -Maricá terá Natal Iluminado com direito a e Árvore Flutuante sobre a Lagoa de Araçatiba. O evento turístico começa no dia 13 de novembro e vai até 06 de janeiro de 2022.

A árvore conta com 58 metros de altura, uma bela decoração e acesso para as pessoas chegarem perto. Um diferencial em relação aos outros anos com a Árvore Flutuante duratante a época de Natal.

A Praça Orlando de Barros Pimentel irá receber uma bela decoração no Natal Iluminado. Acontecerão também peças teatrais temáticas. Será colocada a casa do Papai Noel, ainda não definido pela Secretaria de Turismo o local.

O projeto do Natal Iluminado foi todo replanejado para obedecer os protocolos de anti-aglomeração e cuidados contra o COVID-19.

Mais de 400 mil pessoas são esperadas em dezembro em Maricá.