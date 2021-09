Prefeitura disponibiliza novos quatro Polos para aplicação exclusiva de segunda dose - Foto: Marcos Fabrício

Publicado 08/09/2021 13:30 | Atualizado 08/09/2021 13:33

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, mantém interrompida a vacinação com primeira dose (D1) contra a Covid-19 em razão da quantidade insuficiente de remessas enviadas pelo estado. A imunização com a segunda dose (D2) continua em todos os polos e Unidades Volante de Vacinação (UVV), além da abertura de quatro novos polos exclusivos para segunda dose (USF Barra, USF Inoã 2, USF São José 2 e USF Barroco), que funcionarão de 09h às 14h.

A vacinação com (D2) segue em todos os polos e Unidades Volantes de Vacinação, como a Unidade de Saúde da Família (USF) do Centro, da Marinelandia, da Chácara de Inoã e Jardim Atlântico. A aplicação das doses também acontece nas Unidades Volantes de Vacinação localizadas no Aeroporto e no Centro Administrativo de Itaipuaçu. Gestantes, puérperas e lactantes devem se vacinar no Posto Central nas terças e quintas-feiras, de 09 às 12h.

"Vivemos em Maricá um momento de transição. Com um esforço nunca antes vivido por toda a equipe de saúde do município, estamos alcançando o objetivo de vacinar, em breve, 100% da população a partir de 12 anos com as duas doses. Também teremos a terceira dose dos idosos e de imunossuprimidos. A vacinação contra a Covid-19 parece que será uma rotina a partir de então. Estamos, aos poucos, capacitando profissionais e descentralizando as unidades para facilitar o acesso das pessoas", comentou a subsecretária de Saúde, Cláudia Rogéria de Lima.