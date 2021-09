Goteira no ar condicionado motivou tentativa de feminicídio - Foto: Arquivo MAIS

Goteira no ar condicionado motivou tentativa de feminicídioFoto: Arquivo MAIS

Publicado 06/09/2021 11:42

Maricá - Policiais civis da Central de Flagrantes prenderam um homem acusado de tentar matar a vizinha por causa da goteira de ar condicionado.

Ambos são moradores de Itaipuaçu.



Segundo a apuração de nossa redação investigações, agentes seguiram até a Praia de Itaipuaçu e conseguiram efetuar a prisão do acusado. Foi cumprido a ele um mandado de prisão preventiva, expedido pela 3ª Vara Criminal de Niterói, pelo crime de tentativa de feminicídio.



O homem é acusado de efetuar 4 disparos de arma de fogo contra a sua vizinha, porque ela reclamou da goteira provocada pelo ar condicionado do apartamento do acusado.



Ele foi encaminhado para o sistema prisional, onde ficará a disposição da justiça.