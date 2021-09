Mais uma baleia jubarte é encontrada em uma de nossas praias - Foto: Arquivo MAIS

Publicado 03/09/2021 09:37 | Atualizado 03/09/2021 10:07

Maricá - Uma baleia jubarte foi encontrada morta no litoral Maricaense , em Ponta Negra, na tarde da última quarta-feira (ontem 02/09).

Segundo apurado, populares avistaram a baleia morta na areia da praia na altura da Rua 115.



Com aproximadamente 8 metros de comprimento, a baleia jubarte aparentava ser ainda um filhote.

É a 4ª baleia jubarte encontrada em nossas prais nos últimos meses.



Agentes do Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos (PMP-BS) foram acionados e foram até o local para examinar a carcaça do animal e levar para fazer exames e identificar as causas da morte do mamífero marinho.



É recomendado entrar em contato com o projeto de monitoramento da bacia de Santos nesses casos. O telefone para contato é o 0800 999 5151.