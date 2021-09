Mulher é assaltada em Itaipuaçu e tem carro roubado - Foto: Carlos Alberto

Publicado 02/09/2021 10:20 | Atualizado 02/09/2021 10:20

Maricá - Uma mulher teve seu carro roubado durante um assalto por cinco homens armados, na Rua 58, no Jardim Atlântico, em Itaipuaçu, na noite da última quarta-feira.

Segundo apurado, a mulher seguia dirigindo o carro com o seu filho por volta das 21h quando foi surpreendida por cinco homens armados que saíram do mato anunciando o assalto.

A mulher foi rendida e teve o carro roubado pelos meliantes armados.

A ocorrência foi registrada no DPO do Barroco e a Polícia Militar busca pelos envolvidos no crime. Ninguém foi preso.