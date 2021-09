Avenida Roberto Silveira segue interditada - Foto: Divulgação

Avenida Roberto Silveira segue interditadaFoto: Divulgação

Publicado 31/08/2021 17:27

Maricá - A Avenida Roberto Silveira, no Centro de Maricá, segue interditada devido obras até a próxima sexta-feira.

Enquanto a obra está sendo finalizada, o trânsito será mantido em sentido único até a Rua Mário Lopes Fontoura (Rua da Faculdade), com excessão do transporte coletivo de 7h às 18h, respeitando o sistema siga x pare que já está sendo executado no local.

Agentes da Secretaria de Trânsito ficarão tomando conta do local enquanto houver necessidade.