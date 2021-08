A cantora Marine Friesen na "Marcha pra Jesus" que aconteceu no Espraiado - Foto: Anselmo Mourão

Publicado 30/08/2021 15:17 | Atualizado 30/08/2021 15:18

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Coordenadoria de Assuntos Religiosos e com o apoio das secretarias de Turismo e de Agricultura, Pecuária e Pesca, realizou no último fim de semana a 11ª edição da Marcha para Jesus.

A atração principal foi a cantora Marine Friesen, ex-integrante do Diante do Trono, banda referência no mundo gospel. A programação contou ainda com ministração da palavra feita por pastores convidados. O evento aconteceu na Fazenda Pública Joaquín Piñero no bairro do Espraiado e foi transmitido pela página da prefeitura no Facebook por conta das restrições sanitárias impostas pela pandemia.

Antes de subir ao palco e empolgar o público com as canções “Para que entre o Rei”, “Vasos Quebrados” e “1000 Graus”, Marine Friesen falou sobre a emoção de poder participar do evento ‘em casa’, já que morou em Itaipuaçu.

“É uma alegria muito grande para o nosso coração porque sempre oramos pela nossa cidade sabendo que Deus tem o melhor para nós. A expectativa está a mil por estarmos aqui nessa noite tão profética clamando a Jesus”, contou.

Para a responsável pela coordenadoria de Assuntos Religiosos, Danieli Machado, a Marcha para Jesus tem o intuito de não apenas abençoar a cidade, mas também de acalentar os corações principalmente das pessoas que perderam seus entes queridos por conta da pandemia.

“Quando trazemos um show para Maricá em um evento que seria nas ruas para abençoar a nossa cidade, não estamos só fazendo um show, mas estamos agradecendo a Deus por todas as coisas e pedindo que console os corações porque tivemos muitas perdas nessa pandemia e desejamos que esse período passe logo”, afirmou.

Cantando juntas, as artistas convidadas Jaciara Menezes, Ana Paula Marinho e Priscila Ribeiro levaram muita animação com músicas como “Deus Está Contigo” e “Louvor e Glória”.

“É uma grande honra e um prazer estar na minha cidade cantando mais uma vez na Marcha pra Jesus”, disse Ana Paula Marinho. “Glorifica a Deus por essa oportunidade deste canal de benção para pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus através do louvor. Estou muito alegre em estar aqui participando da Marcha pra Jesus”, acrescentou Jaciara Menezes. “Para mim, é uma grande alegria poder participar com as minhas amigas”, completou Priscila Ribeiro.