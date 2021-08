Aparelho furtado na ação - Foto: Carlos Alberto

Aparelho furtado na açãoFoto: Carlos Alberto

Publicado 29/08/2021 17:28 | Atualizado 29/08/2021 17:39

Maricá - Uma mulher foi acusada de roubar um telefone em uma Pizzaria, na Rua Professor Cardoso de Menezes (antiga Rua Um) com a Rua 35, no Jardim Atlântico, em Itaipuaçu, na última madrugada.



Segundo relatos, uma funcionária da pizzaria esqueceu o telefone no banheiro. Momentos depois, uma cliente entrou no local e furtou o aparelho. Tudo foi registrado por câmeras de segurança.



A mulher afirmou não ter pego o aparelho e em seguida se livrou do mesmo, descartando-o fora. Uma amiga da acusada também teria furtado uma caneca do estabelecimento e colocado dentro de um carro. O dono da Pizzaria impediu que as duas fossem embora e acionou a polícia.

Policiais militares do ‘Bairro Seguro’ seguiram até o local e conduziram o caso para a Delegacia de Maricá, a 82ª DP. As duas acusadas foram encaminhadas para a Central de Flagrantes da Polícia Civil, 76ª DP, em Niterói.