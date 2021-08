Jovem acusa homem de a ter estuprado - Foto: Maurício Peçanha

Publicado 27/08/2021 16:20 | Atualizado 27/08/2021 16:31

Maricá - A mulher havia sido contratada para fazer a limpeza de um aquário de um suposto cliente. Ao se encontrar com o 'cliente', o mesmo a conduziu em seu veículo até a Lagoa de São José com o pretexto de que iria catar mariscos.

Segundo a denúncia dela, ao chegar no local, dentro do carro, o homem começou a beijar e abraçar a mulher com força que imediatamente repudiou a ação do homem dizendo para que ele parasse, e que ela não queria. O homem a ignorou, arrancou a calça e a estuprou dentro do carro.

Ainda segundo a mulher, ela foi deixada em Inoã e quando saía do carro ele disse que pagaria pelos serviços prestados.

A acusação foi registrada na 82ª DP e o caso será investigado.