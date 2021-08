Robério Souza disputara o Titanium Arena contra Acácio Fernandes que acontecerá 18/09 a luta será televisionada para todo o Brasil - Divulgação

Publicado 26/08/2021 14:37 | Atualizado 26/08/2021 14:45

Maricá - Nosso município será representado no evento de MMA, o "Titanium Arena" que acontecerá no próximo dia 18 de setembro e acontecerá no município vizinho; Niteroi.

Robério Souza, instrutor conhecido de artes marciais e boxe em sua academia em Maricá, disputará o cinturão do campeonato contra Acácio Fernandes, sendo uma das maiores lutas do evento. As lutas da competição serão casadas e o time treinado por Robério Souza estará também disputando várias categorias no evento esportivo.



Albert Maldito e Gabriel Carneiro, lutadores conhecidos nas cidades, voltam a competir no evento que terá atletas profissionais de grande respeito no mercado da luta livre e artes marciais.



Serão 14 lutadores de Maricá representando a cidade no evento, e todos tem condições de conquistar as medalhas pois os lutadores treinados por Robério Souza vem colecionando conquistas nas ultimas décadas.

O evento terá cobertura em rede nacional de televisão através do Programa Fabiano MEDINA exibido para todo Brasil pela Rede COMBRASILTV através das principais operadoras de tv por assinatura.