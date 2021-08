Polícia Civil fecha fábrica que adulterava Azeites importados em Itaipuaçu - Foto: Policia Civil

Maricá - Agentes da Polícia Civil de Maric[a interditaram ontem, terça-feira (25), uma fábrica clandestina que adulterava azeites importados em Itaipuaçu. Segundo as investigações do setor de inteligência da polícia civil, o produto era retirado da garrafa e logo depois era misturado com óleo de soja. Após o processo tudo era engarrafado novamente e vendido aos clientes.

Os policiais civis chegaram até a empresa, que funcionava em Itaipuaçu, em julho deste ano. Após feita a perícia com o materia apreendido, o laudo apontou que o azeite estava adulterado. De acordo com as investigações, eram misturados 4 mil litros de óleo de soja para cada mil litros de azeite. Assim, as garrafas adulteradas eram vendidas com lucro de 400%.

Os donos da empresa serão indiciados por crimes contra a economia popular e relação de consumo e contra a propriedade industrial. A pena pode passar de 5 anos de prisão.