Guaratiba - Maricá - Foto: Google Earth

Guaratiba - MaricáFoto: Google Earth

Publicado 24/08/2021 10:09 | Atualizado 24/08/2021 10:09

Um homem sofreum uma tentativa de invasão em sua residência em Guaratiba nesta manhã. O dono da casa escutou um barulho estranho do lado de fora como se alguém estivesse no quintal. Ao ver o criminoso tentar entrar pela janela da cozinha, o dono da residência gritou afugentando o ladrão que ao fugir do local, deixou um molho de chaves e um celular.

Mais tarde o celular tocou aparecendo a foto da irmã do dono da residência, levantando a suspeita de que a invasão poderia ter sido encomendada pelo seu próprio sobrinho.