O lote com 2.606 vacinas assegura a imunização para moradores com 18 anos ou mais - Foto; Anselmo Mourão

Publicado 24/08/2021 08:34 | Atualizado 24/08/2021 08:34

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, recebeu, ontem (segunda-feira 23/08), mais um lote de vacinas contra a Covid-19 no Núcleo Municipal de Imunização Dr. Heitor da Costa Matta (Centro). Nesta remessa, foram entregues 2.606 imunizantes, sendo 1.500 doses da CoronaVac destinadas à primeira e segunda aplicação (D1 e D2); 996 da Pfizer para D1; além de 110 da AstraZeneca para D2.

De acordo com a coordenadora de Imunização da pasta, Ana Cláudia Chavão, o recebimento de novas doses assegura a vacinação de todos os moradores com 18 anos ou mais, porém há necessidade de novas remessas para garantir a aplicação da D1 nos adolescentes.

“A tendência é que o cronograma continue avançando, mas, para isso, precisamos receber novas remessas de vacinas, porque estamos diminuindo a idade, porém a demanda só aumenta. Além disso, para o público menor de 18 anos só é permitida a aplicação do imunizante da Pfizer. Para isso, é necessário que o governo do Estado envie mais doses deste imunizante.”, explicou.

A vacinação prossegue em Maricá. Nesta segunda-feira (23), o grupo de 19 anos ou mais recebe a primeira dose, chegando às pessoas de 18 anos ou mais na terça-feira (24), com a previsão que os maricaenses de 17 anos ou mais recebam a D1 na quarta-feira (25).

Para receber a primeira dose, é preciso apresentar um documento de identificação com foto, CPF ou cartão do SUS (se possuir), além do comprovante de residência do município de Maricá. No caso da segunda dose, é necessário apresentar documento de identificação com foto e o cartão de vacinação.

Confira aonde se vacinar nos Polos de vacinação contra a Covid-19:

– Unidade de Saúde da Família (USF) Central

– USF Chácara de Inoã

– USF Jardim Atlântico

– USF Marinelândia

– Unidade Volante de Vacinação (UVV) do Aeroporto de Maricá

– UVV do Centro Administrativo da Prefeitura em Itaipuaçu.

Horário de funcionamento dos polos: 9h às 16h