A final será neste domingo as 14 horasFoto: Divulgação

Publicado 22/08/2021 12:16 | Atualizado 22/08/2021 12:18

Maricá - Neste domingo dia 22 de agosto as 14 horas acontecerá a final do "Festival de Axé" em Maricá, um festival que divulga a cultura musical associada a Umbanda e a produção cultural de músicos, vale a pena lembrar também a importância da preservação dos terreiros não só associados a religião mais a cultura e história do Brasil.

A cultura religiosa e histórica é de grande importância nacional, outro objetivo do festival é fazer as pessoas conhecerem mais sobre a cultura afro-brasileira, as religiões de matrizes africanas fazem parte da história mundial, nacional e de maricá.

O festival também quer estimular a preservação de ambientes sagrados, naturais e conscientizar a todos a necessidade de se fazer o bem independente de religião.

Cantores e compositores do grupo que chegou a final conta com a torcida de todos e as 14 horas transmitirá o evnto pelo YouTube no link: https://www.youtube/channel/UCUSNgbsYrRu6qr3kJDUnptw e também pelo facebook: https://www.facebook.com/cantosdeaxe

Vamos ficar ligados e prestigiar a cultura e religiosidade que ajudou a construir nosso país, nossa cidade.