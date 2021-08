A esperada nova Praça Orlando de Barros Pimentel é inaugurada nesta quarta-feira dia 18 de agosto - Foto: Divulgação

Publicado 18/08/2021 17:18 | Atualizado 18/08/2021 17:19

Maricá - A Prefeitura de Maricá através da SOMAR (Serviços de Obras de Maricá) entregou, nesta quarta-feira (18/08), às 16h, a nova Praça Orlando de Barros Pimentel, principal área de lazer da região central da cidade.

O espaço, que foi completamente remodelado, conta agora com estação das bikes vermelhinhas, playground, bicicletários, iluminação de LED e câmeras de monitoramento, trazendo mais segurança e conforto para os frequentadores do espaço.

O processo de revitalização foi efetuado em uma área de 7.541 m². O serviço incluiu paisagismo, instalação de uma área de brinquedos infantis e a construção de dois pergolados em madeira e ferro, trazendo um estilo rústico ao ambiente.

A sede do Mercado das Artes está com pintura nova e melhorias estruturais. Já o prédio da Casa de Cultura segue recebendo reformas estruturais. Tombado pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural (Inepac), o imóvel já foi sede da Prefeitura e da Câmara Municipal.