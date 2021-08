Um táxi da Cooperativa Itaipuaçu foi roubado por um homem armado em Inoã, na noite desta quinta-feira (19). Segundo informações, um homem e uma mulher entraram no veículo se passando por passageiros. Em seguida, o meliante sacou a arma e rendeu o taxista, roubando o carro e fugindo do local. Através da seguradora, o táxi foi rastreado e encontrado abandonado na Estrada dos Macacos, no bairro de São José do Imbassaí, na manhã desta sexta-feira. O veículo foi rebocado e encaminhado para a 82° DP (Maricá), onde o caso foi registrado. A Polícia Militar busca pelos envolvidos no crime. - Foto: Maurício Peçanha

Um táxi da Cooperativa Itaipuaçu foi roubado por um homem armado em Inoã, na noite desta quinta-feira (19). Segundo informações, um homem e uma mulher entraram no veículo se passando por passageiros. Em seguida, o meliante sacou a arma e rendeu o taxista, roubando o carro e fugindo do local. Através da seguradora, o táxi foi rastreado e encontrado abandonado na Estrada dos Macacos, no bairro de São José do Imbassaí, na manhã desta sexta-feira. O veículo foi rebocado e encaminhado para a 82° DP (Maricá), onde o caso foi registrado. A Polícia Militar busca pelos envolvidos no crime.Foto: Maurício Peçanha

Publicado 20/08/2021 14:58 | Atualizado 20/08/2021 15:06

Maricá - Um táxi foi roubado por um homem armado em Inoã, na noite da última quinta-feira.

Segundo relatos, um homem e uma mulher entraram no veículo se passando por passageiros. Em seguida, o criminoso rendeu o taxista com uma arma, roubando o carro e fugindo.

Publicidade

O taxi foi localizado pela seguradora. O veículo foi abandonado na Estrada dos Macacos, no bairro de São José do Imbassaí.

O carro foi rebocado e encaminhado para a 82° DP (Maricá), onde o caso teve registro.